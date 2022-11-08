- Haberler
- Medya Haberleri
- Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'
Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'
Yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali büyük şaşkınlık yarattı. Birçok operasyon geçiren Taha Duymaz adeta bambaşka biri oldu. İşte son hali..
- 08.11.2022 - 18:10
- Güncelleme : 08.11.2022 - 18:19
Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz geçirdiği estetik operasyonlar ile adeta bambaşka biri haline geldi.
Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Taha Duymaz'ın son halini görenler tanıyamıyor.
Kısıtlı imkanlarla çektiği yemek videoları kısa sürede büyük kitlelere ulaşan Taha Duymaz büyük bir takipçi sayısına ulaştı. Fenomen olan Taha Duymaz'ın ünlü olduktan sonra inanılmaz değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Sosyal medyada birçok olumsuz mesajla karşılaşan Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Taha Duymaz'ın son görüntüsü..