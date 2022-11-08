Petrol
97.8
-0.12%
Euro
18.7084
0.94%
Dolar
18.5916
0.62%
Altın
1.019
2.45%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
365.686
-6.08%
BTXN Coin
10.03
-0.98%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'

    Yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali büyük şaşkınlık yarattı. Birçok operasyon geçiren Taha Duymaz adeta bambaşka biri oldu. İşte son hali..
    • 08.11.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'

    Sosyal medyada yaptığı yemek videoları ile fenomen haline gelen Taha Duymaz geçirdiği estetik operasyonlar ile adeta bambaşka biri haline geldi.

    Instagram, TikTok ve YouTube platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Taha Duymaz'ın son halini görenler tanıyamıyor.

    Kısıtlı imkanlarla çektiği yemek videoları kısa sürede büyük kitlelere ulaşan Taha Duymaz büyük bir takipçi sayısına ulaştı. Fenomen olan Taha Duymaz'ın ünlü olduktan sonra inanılmaz değişimini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #1

    Sosyal medyada birçok olumsuz mesajla karşılaşan Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyada gündeme oturdu.

    İşte Taha Duymaz'ın son görüntüsü..

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #2

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #3

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #4

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #5

    Taha Duymaz ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Para sen nelere kadirsin #6


    Mersin-Antalya yolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı
    3. Sayfa

    Mersin-Antalya yolunda tır devrildi: Yol 3 saat ulaşıma kapandı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
    Ekonomi

    Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

    Görüş Bildir