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Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'

Taha Duymaz'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 'Para sen nelere kadirsin'

Yemek videoları ile fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali büyük şaşkınlık yarattı. Birçok operasyon geçiren Taha Duymaz adeta bambaşka biri oldu. İşte son hali..