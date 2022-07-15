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    Takipçilerini korkuttu...İrem Derici hastanelik oldu!

    Bayramda konserden konsere koşan İrem Derici, yoğunluğa dayanamadı.Güzel şarkıcı önceki akşam Bodrum'da hastaneye kaldırıldı.
    • 15.07.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:45
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    Takipçilerini korkuttu...İrem Derici hastanelik oldu!

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

    Klip ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren Derici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmayı başarıyor.

    Yoğun konser programı nedeniyle sürekli seyahat eden İrem Derici'den üzücü haber geldi.

    Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan şarkıcı İrem Derici, Kurban Bayramı’nda konserden konsere koştu.

    Derici'nin bünyesi yoğun tempoya dayamadı.

    İrem Derici, önceki akşam Bodrum konseri sonrası hastaneye kaldırıldı.

    Şarkıcı fotoğraflarını sosyal medyadan "Nasıl başladı, nasıl bitti" notuyla paylaştı.

    Bir süredir enfeksiyon tedavisi gören İrem Derici, konser maratonu nedeniyle tedavisini ihmal ettiğini de sözlerine ekledi.

    Derici'ye büyük destek takipçilerinden geldi. Güzel şarkıcının takipçileri, "Geçmiş olsun." dileklerinde bulundu.

    Takipçilerini korkuttu...İrem Derici hastanelik oldu! #1

    Takipçilerini korkuttu...İrem Derici hastanelik oldu! #2


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