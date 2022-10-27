Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Polat bu kez kendisine kocasından dert yanan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

30 Haziran 1983 tarihinde dünyaya gelen ve 39 yaşında olan Ebru Polat, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkılarıyla bilinen ünlü isim, son olarak avukatlığa geri döndüğünü açıklamıştı.

Küçük yaşlardan itibaren bale eğitimi aldığı bilinen ve müzikle ilkokul korosunda tanışmış olan ismin, sonrasında hukuk okumaya karar verdiği bilinmekteydi. 2005 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlamış olan Polat, bir süre avukat olarak görev almış ve ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Kocasından dert yanan takipçisine yanıt verdi!

Çalışmalarıyla çokça konuşulan ünlü şarkıcı, zaman zaman takipçilerinin sorduğu soruları Instagram üzerinden yanıtlıyor. Polat, bu kez kocasından dert yanan bir takipçisine yanıt verdi.

Kendisine "Kocam bana eskisi gibi güzel değilsin diyor. Param olsa hemen estetik yollara başvuracağım maalesef." yazan takipçisine karşılık ünlü isim "Sen de onu ez bacım. 'Ay sen kimsin? Tipine bak sen önce' de. 'Senin parasızlığın yüzünden kendime bakamıyorum' de." yanıtını verdi.

"Pis herif, ne kadar ayıp!"

Gelen yoruma sinirlenen ünlü şarkıcı "Pis herif ya. Ne kadar ayıp ya, ne biçim bir adam bu? İnsan bir kadına bu tür sözler söyler mi? Bakın dipnot: kadın mutlu ise adam mutludur." şeklinde ekledi.

İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...