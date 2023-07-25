Tam bir gönülçelen! Ünlü güzellerin eski sevgilisi Umut Evirgen'in aşk defteri Güzeller güzeli ünlü isimlerle ilişki yaşayan Umut Evirgen, şimdi de Alina Boz ile aşk iddialarıyla gündemde...

Aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen yeni bir isimle anılıyor.

Türkiye'nin ünlü güzelleri ile aşk yaşayan Umut Evirgen son olarak da “Yunanistan’ın Hadise’si” olarak bilinen şarkıcı Josephine Wendel ile aşk yaşamıştı.

Evirgen'in çiçeği burnunda ilişkisi ise şoke etti.

Umut Evirgen, Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile evlilik yolundan dönen Rus güzeli oyuncu Alina Boz'un gönlünü çaldı.

Birlikteliğe başlayan ikili, sosyal medyadan paylaşım bile yaptı.

Umut Evirgen'in eski aşkları ise merak konusu oldu. İşte o kabarık liste...

Umut Evirgen'in aşk defteri

Tuba Büyüküstün, 2017 yılında 6 yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanmış ve işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift 2020 yılında yollarını ayırdı.

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile ilişkisini noktaladıktan sonra oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yaklaşık 2 yıl beraber olan çift, ilişkilerini noktaladı.

Çok geçmedi ki Umut Evirgen'in gönlünü, bu kez Serenay Sarıkaya'ya kaptırdı.

Beraber Yunanistan'a aşk tatiline çıkan ünlü çift, bir seneyi devirdi ancak kötü haber geldi. İkilinin araya giren mesafe nedeniyle ilişkilerini yürütemediği öğrenildi.

Demet Özdemir, Nur Fettahoğlu ve Farah Zeynep Abdullah ile de anılan çakın işletmeci Umut Evirgen'in son durağı ise şaşırttı.

Evirgen, Alina Boz'un gönlünü çeldi.

Güzel oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile ilişkisini başlattı. Evirgen, sosyal medya hesabından çiftin birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.