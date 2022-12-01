Tamamen üstsüz pozu olay oldu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara'dan üstsüz paylaşım

Galatasaray'a transfer olmasıyla bilinen dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez tamamen üstsüz pozuyla olay oldu. Nara'nın üstü çıplak yatak pozuna beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olduğu bilinen Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı futbolseverler tarafından çokça gündeme gelmişti. Ünlü yıldız Icardi, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Çalkantılı ayrılık süreciyle gündeme gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Nara, bu kez yatağın içinde çekildiği üstsüz pozuyla olay oldu.

Wanda Nara'dan tamamen üstsüz yatak pozu!

Sarı kırmızılı takımda yer alan dünyaca ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ve bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam ettiği bilinen çift açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

İkilinin yaşadığı ayrılık, hem Türk taraftarların ilgi odağı oldu, hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşuldu. İkilinin servetlerinin 60 milyon Euro değerinde olması ise duyanları şoke etmişti.

Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu kez yatağın içinde çekildiği tamamen üstsüz pozuyla takipçilerini büyüledi.

Takipçiler yorum yağmuruna tuttu

35 yaşında olan ve 9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya geldiği bilinen ünlü ismin yatağında çekildiği üstsüz pozuna takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Nara'nın yorganla birlikte poz verdiği ancak içerisine herhangi bir şey giymediği görüldü.

"Cesaretine hayranım"

Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen isme takipçilerinden "Cesaretine hayranım" , "Icardi'nin senden ayrılması mümkün değil" , "Güzelliğin böylesi" gibi yorumlar geldi.

Küvet pozuyla konuşulmuştu

Naraü, geçtiğimiz günlerde küvette verdiği çıplak pozuyla olay olmuştu.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...











