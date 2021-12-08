Tamer Karadağlı göndermesiyle tepki çekmişti! Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılıyor mu?

Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle tepki çekmişti. Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanında, Serdar'ın başına silah dayaması, Ertuğrul'un diziden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Soluk soluğa izlenen Teşkilat dizinin merakla beklenen 26. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

"İLK BOMBA TÜRKİYE'NİN KALBİNDE PATLAYACAK"

Yayıınlanan fragmanda, MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalıştığı görüldü.

Ekibe gönderilen mesajda, "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak ve yemin olsun ki sokaklara çıkamayacak hale gelene kadar 12 saatte bir yeni bomba patlayacak." denildi.

SERDAR BAŞINA SİLAH DAYADI

Diğer yandan Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alsı. Serdar'a, ''Yolun sonuna geldin. Türkiye'nin kaderini değiştireceksin.'' denildi.

Serdar ise, ''Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün.'' diyerek başına silahı dayadı ve tam tetiği çekecekken büyük bir patlama yaşandı. Serdar'ın başına silah dayayarak intihar etmek istemesi, izleyicilerin kafasını karıştırdı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde 47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Çağlar Ertuğrul, konuşma yaptığı esnada Tamer Karadağlı'ya göndermede bulundu.

Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapmak için konuşma yaparken arkasına bakan Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım" dedi.

Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle tepki çeken Ertuğrul'un Teşkilat dizisinden gönderilebileceği iddia edildi.

Başarılı oyuncunun diziye veda edip etmeyeceği ise 12 Aralık Pazar akşamı ekranlara gelecek 26. bölümle birlikte netlik kazanacak.