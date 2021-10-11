Tamer Karadağlı'nın eski eşi bakın kimmiş! Dizileri rakip çıktı

Altın Portakal Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında yaşananların ardından, Karadağlı gündeme geldi. Oyuncunun hayatı ve eski eşine dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Tamer Karadağlı, Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın'a ödülünü vermek için sahneye çıktı.

Karadağlı Yalçın'ı sahneye çağırırken, Yalçın ise ödülü almadan önce bir konuşma yapmak istedi.

Yalçın konuşma sırasında siyasi mesajlar vermeye başlayınca, Karadağlı araya girip ödülü uzattı.

Karadağlı'nın bu tutumu sosyal medya üzerinden eleştiri alırken, oyuncu 2. Sayfa'ya konuşarak, "Yani bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıkıyor. İşte politik bir duruş çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim şey, bir arkadaşıyla konuştum ben. '

Burası zaten politik bir festival, biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz.' Söylenen şey, bu festivalin sanatla filan alakası olmadığı, tümüyle politik oluğu, bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu." dedi.

Yaşanan bu olayların ardından, Karadağlı'nın hayatı ve eski eşi merak edilmeye başlandı.

Vatandaşlar oyuncunun hayatını mercek altına alırken, eski eşi ise görenleri şaşırttı.

TAMER KARADAĞLI VE ARZU BALKAN AŞKI

Tamer Karadağlı 2002-2007 yılları arasından meslektaşı Arzu Balkan ile evliydi.

İkilinin Zeyno adında bir kızı olurken, Balkan o dönem En Son Babalar Duyar dizisinde "İpek" karakterine hayat veriyordu.

10 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, ani bir kararla boşandı. Bu boşanma ikilinin hayranlarını üzerken, Karadağlı ise aynı dönem Çocuklar Duymasın dizisindeydi.

Balkan'ı çok seven Karadağlı 1995 yılında Gaziantep Orduevi'nde askerliğini yaptığı günlerde müstakbel eşine Osmanlı'ca bir mektup yazmıştı.