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    Tanımak imkansız! Kobra Murat'ın peruksuz hali şoke etti...

    Katarsis adlı YouTube programına konuk olan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, peruksuz haliyle izleyenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 10:40
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    Tanımak imkansız! Kobra Murat'ın peruksuz hali şoke etti...

    Kobra Murat sahne adıyla bilinen dansları ve hayat tarzıyla dikkat çeken Murat Divandiler, katıldığı bir programda hayatını anlattı.

    Küçük yaştan itibaren birçok zorlukla mücadele eden Kobra Murat, şimdilerde lüks içinde yaşıyor.

    Roman hayatını şarkılarına yansıtan Kobra Murat, kıyafetleri ve tarzı ile de adından sıkça söz ettiriyor.

    Tanımak imkansız! Kobra Murat ın peruksuz hali şoke etti... #1

    İşte peruksuz hali

    İmajıyla dikkat çeken Kobra Murat, enseden bıraktığı uzun saçlarıyla adeta bütünleşti. Ancak gerçekler ortaya çıktı...

    Katıldığı bir programda saçlarının peruk olduğunu söyleyen Kobra Murat, birden çıkarıverdi.

    İzleyiciler kısa süreli şok geçirirken, ünlü şarkıcı sosyal medyada gündem oldu.

    Tanımak imkansız! Kobra Murat ın peruksuz hali şoke etti... #2

    Tanımak imkansız! Kobra Murat ın peruksuz hali şoke etti... #3

    Tanımak imkansız! Kobra Murat ın peruksuz hali şoke etti... #4


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