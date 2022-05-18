Tanıyabilene aşk olsun! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut büyümüş de çoluk çocuğa karışmış...

Tanıyabilene aşk olsun! Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut büyümüş de çoluk çocuğa karışmış...

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Aliş rolüyle akıllara kazınan Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat yaşayan Karabulut, son haliyle herkesi şaşırttı.

Yönetmenliğini Serdar Akar ve Yaşar Seriner'in üstlendiği ve 2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımlar arasında yerini aldı.

Başrollerinde Zeki Alasya, Melek Baykal, Alişan, Özkan Uğur, Çağla Şıkel, Aylin Kabasakal, Müjdat Gezen gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisi, konusu kadar karakterleriyle de bir hayli ilgi gördü.

Yıllar geçmesine rağmen unutulmayan ve tekrar bölümleri günümüzde bile izlenen Cennet Mahallesi dizisi, her bölümüyle izleyicilleri kahkahaya boğdu.

Dizide canlandırdığı Ferhat'ın kardeşi Aliş karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut, yıllar sonra ortaya çıktı.

Evli ve çocuklu

1995 yılında dünyaya gelen ve aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut, Cennet Mahallesi dizisinden sonra televizyon ekranlarında yer almadı.

Cansu Karabulut ile nikah masasına oturan Seyit Karabulut'un bu evlilikten bir çocuğu oldu.

Şimdilerde genç bir baba olan Karabulut, Instagram hesabından sık sık oğlu ile karelerini paylaşıyor.

Aliş'in son hali şaşırtıyor

Çocuk oyuncu olarak tanınan Seyit Karabulut, son haliyle gündeme geldi. 26 yaşında olan Karabulut, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Genç yaşta saçları dökülen Karabulut'u görenler, ''Aliş gitmiş, başka biri gelmiş'', ''Yıllar acımamış'' yorumlarında bulunuyor.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Karabulut, şimdilerde şarkı söylüyor.