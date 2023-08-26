Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, bir süredir geleceği konusunda belirsizliğini koruyordu. Ancak son gelişmeyle birlikte yeni sezonun heyecanı başladı.
Dizi, yeni sezonunu ekrana ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu.
Diziye her yeni sezon, yeni karakterlerin eklenmesiyle renk katıyor. Yeni sezonun beklenen bir diğer sürprizi ise yeni oyuncu kadrosu oldu.
Hikaye bu kez çok farklı
Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Başta Rıza Baba olmak üzere, hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahraman bu kez hayata bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlayacak.