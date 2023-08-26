Tarih belli oldu! İşte Arka Sokak 18. sezon 3. fragmanı Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar, uzun bir aradan sonra yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Dizinin 18. Sezon 3. tanıtımı yayınlandı. Fragmanla birlikte yayın tarihi belli oldu.

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ensonhaber.com

Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, bir süredir geleceği konusunda belirsizliğini koruyordu. Ancak son gelişmeyle birlikte yeni sezonun heyecanı başladı.

Dizi, yeni sezonunu ekrana ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yeni sezon tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu.

Diziye her yeni sezon, yeni karakterlerin eklenmesiyle renk katıyor. Yeni sezonun beklenen bir diğer sürprizi ise yeni oyuncu kadrosu oldu.

Hikaye bu kez çok farklı

Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Başta Rıza Baba olmak üzere, hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahraman bu kez hayata bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlayacak.