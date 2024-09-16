Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Afgan çoban açıklaması "Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız" sorusunu yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Tarım futbol gibi, herkesin bir fikri var" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye'de son dönemde fahiş fiyat ve üretimde eleman eksikliği gündemdeki yerini korurken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' açıklaması dikkat çekmişti..

tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFGAN ÇOBAN SORUSU

Bakan Bolat'ın "Afgan çobanlar gitse tarım, hayvancılık kalmaz" açıklaması Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu..

"TARIM FUTBOL GİBİ HERKESİN BİR FİKRİ VAR"

Kübra Par'ın "Afganlar olmasa biz çoban bulamayacak mıyız?" sorusu üzerine Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Tarım futbol gibi herkesin bir fikri var.



‘Sizin mutlaka bir köye dönüş projesi geliştirmeniz lazım’ deniyor bana. 'Peki o zaman sizin çocuğunuzdan başlayabilir miyiz' diyorum. 'Yok benim çocuğum olmasın’ diyorlar demek ki biz gerçeklerden hareket edeceğiz.



Ömer Bey’in bağlamını bilmiyorum, yorum yapmayacağım.

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"DÜNYA NÜFUSU YAŞLANIYOR VE BU KIRSAL KESİMDE BAŞLIYOR"

G20 Zirvesi’nden geldim dün. Davet edilen ülkeler ve kuruluşlar 2 konudan biri yaşlanan nüfus konusuydu. Dünya nüfusu yaşlanıyor ve bu yaşlanma kırsal kesimden başlıyor. Bu sadece bizim problemimiz de değil. Dolayısıyla buna uygun hareket etmeniz gerekir. Gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımsal üretim içinde bulunması hayati bir konudur.



Bu bizim gerçeğimiz. Biz bunu nasıl cesaretlendirebiliriz konusunda Çalışma Bakanı'mızla konuşuyoruz.

"ŞİMDİDEN TEDBİRİNİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Sadece çoban olarak bakılmasın. Tarımsal üretim içinde böyle bir ihtiyaç var. Toplumun gelişimi itibariyle de süreç buna gidiyor belki de. Tamamen sıfırlandı diye bir şey yok. Bu, bize gelecekteki problemi gösteriyor. Şimdiden tedbirini almak zorundayız.