Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan filminin oyuncu kadrosu

Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? Tarkan filminin oyuncu kadrosu

Türk sinemasının en önemli yapımlarından biri olma özelliğini taşıyan Tarkan filmi, bugün izleyicisiyle buluşacak. Peki Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan filminin oyuncu kadrosu..

Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın, senaryosunu Sezgin Burak'ın, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in üstlendiği aksiyon, fantastik, macera ve tarihsel türlerindeki Tarkan filmi, bugün saat 14.30'da Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

Türk sinemasında adından çok kez söz ettirmiş bir yapım olan 80 dakika uzunluğundaki Tarkan filmi, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kartal Tibet'in hayat verdiği 'Tarkan' isimli kurgusal karakterin öyküsünü anlatıyor.

İzleyiciler, Tarkan filminin nerede ve ne zaman çekildiğini merak ediyor. Peki Tarkan filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Tarkan filminin oyuncu kadrosu...

TARKAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Acar Film stüdyolarında hazırlanan ve Arzu Film tarafından dağıtılan ilk orijinal Tarkan filmi, Ertem Eğilmez'in yapımcılığında 1969 yılında çekilmiştir. Serinin diğer filmlerinden ''Tarkan Gümüş Eyer'' filminin çekimleri ise Eskişehir'de ve 1970 yılında gerçekleştirilmiştir. Filmin çekimlerinin bir kısmı Yazılıkaya Midas Anıtı önünde ve çevresinde yapılmıştır.

Çok sayıda farklı mekanda çekimleri yapılan ''Tarkan Altın Madalyon'' filmi ise 1972 yılında Ören film stüdyosu ve Bükey film tarafından tamamlanmıştır. Filmin kale sahneleri Bodrum Kalesi ve İstanbul Rumeli Hisarında çekilmiş, aynı zamanda filmde bulunan çok sayıda sahne, İstanbul’un farklı bölgelerinde tamamlanmıştır.

TARKAN FİLMİ OYUNCULARI