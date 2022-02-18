Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?

MegaStar Tarkan'ın yeni şarkısı, ülkenin gündemine oturdu. Peki Tarkan "Geççek" şarkı sözleri kime ait, kim yazdı? İşte şarkı sözleri ve detaylar...

Pop müziği Megastar'ı Tarkan, uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla döndü.

"Geççek" isimli şarkı, 20 saat içerisinde 6 milyon dinlenmeye ulaşırken, sözleri ise Türkiye'nin en çok konuşulanları arasına girdi.

Siyasi kesimlerden de Tarkan'ın şarkısına destek ve yorum mesajları geldi.

Siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edilen şarkının sözlerinin kime ait olduğu ise merak konusu oldu.

Peki Tarkan "Geççek" sözlerini kim yazdı? İşte şarkıya dair detaylar...

TARKAN "GEÇÇEK" ŞARKI SÖZLERİNİ KİM YAZDI?

En son 2017 yılında albüm çıkaran Tarkan, pandemi ile birlikte iyice köşesine çekilirken, hayranlarına bir sürpriz yaptı.

Stüdyoya dönen Megastar, ''Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor'' notuyla yeni şarkı geldiğinin sinyalini vermişti.

Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği "Geççek" adlı şarkı, 17 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Söz ve müziği Tarkan'a ait olan Geççek şarkısının aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu yaptı. Hitt Yapım imzalı klip, İrfan Yıldırım tarafından yönetildi.

NASIL YAZDIĞINI ANLATTI

Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."





GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim