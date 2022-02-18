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- Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?
Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 17:26
- Güncelleme : 18.02.2022 - 17:51
Pop müziği Megastar'ı Tarkan, uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla döndü.
"Geççek" isimli şarkı, 20 saat içerisinde 6 milyon dinlenmeye ulaşırken, sözleri ise Türkiye'nin en çok konuşulanları arasına girdi.
Siyasi kesimlerden de Tarkan'ın şarkısına destek ve yorum mesajları geldi.
Siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edilen şarkının sözlerinin kime ait olduğu ise merak konusu oldu.
Peki Tarkan "Geççek" sözlerini kim yazdı? İşte şarkıya dair detaylar...
TARKAN "GEÇÇEK" ŞARKI SÖZLERİNİ KİM YAZDI?
En son 2017 yılında albüm çıkaran Tarkan, pandemi ile birlikte iyice köşesine çekilirken, hayranlarına bir sürpriz yaptı.
Stüdyoya dönen Megastar, ''Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor'' notuyla yeni şarkı geldiğinin sinyalini vermişti.
Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği "Geççek" adlı şarkı, 17 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Söz ve müziği Tarkan'a ait olan Geççek şarkısının aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu yaptı. Hitt Yapım imzalı klip, İrfan Yıldırım tarafından yönetildi.
NASIL YAZDIĞINI ANLATTI
Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı:
"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."
GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim