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    Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?

    MegaStar Tarkan'ın yeni şarkısı, ülkenin gündemine oturdu. Peki Tarkan "Geççek" şarkı sözleri kime ait, kim yazdı? İşte şarkı sözleri ve detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 17:51
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    Tarkan'ın 'Geççek' şarkı sözleri kime ait, kim yazdı?

    Pop müziği Megastar'ı Tarkan, uzun bir aranın ardından yeni şarkısıyla döndü.

    "Geççek" isimli şarkı, 20 saat içerisinde 6 milyon dinlenmeye ulaşırken, sözleri ise Türkiye'nin en çok konuşulanları arasına girdi.

    Siyasi kesimlerden de Tarkan'ın şarkısına destek ve yorum mesajları geldi.

    Siyasi ve toplumsal mesajlar verdiği iddia edilen şarkının sözlerinin kime ait olduğu ise merak konusu oldu.

    Peki Tarkan "Geççek" sözlerini kim yazdı? İşte şarkıya dair detaylar...

    TARKAN "GEÇÇEK" ŞARKI SÖZLERİNİ KİM YAZDI?

    En son 2017 yılında albüm çıkaran Tarkan, pandemi ile birlikte iyice köşesine çekilirken, hayranlarına bir sürpriz yaptı.

    Stüdyoya dönen Megastar, ''Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor'' notuyla yeni şarkı geldiğinin sinyalini vermişti.

    Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği "Geççek" adlı şarkı, 17 Şubat Perşembe saat 21.00 itibarıyla tüm dijital platformlarda yayınlandı.

    Söz ve müziği Tarkan'a ait olan Geççek şarkısının aranjörlüğünü Ozan Çolakoğlu yaptı. Hitt Yapım imzalı klip, İrfan Yıldırım tarafından yönetildi.

    Tarkan ın Geççek şarkı sözleri kime ait, kim yazdı? #1

    NASIL YAZDIĞINI ANLATTI

    Tarkan, dün YouTube kanalında yayınladığı videoda şarkıyı yazma sürecini şu sözlerle anlattı:

    "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

    Tarkan ın Geççek şarkı sözleri kime ait, kim yazdı? #2

    GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ

    Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
    Daha önce de sanki
    Sırtımızdan vurmadı mı?
    Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Dayan, çoğu gitti azı kaldı
    Yapma! Güze, kışa boğma yazını
    Yakındır sabrın zaferi

    Düştük evet ama kalkmadık mı?
    Biz hep hayata meydan okumadık mı?
    Sen ferah tut içini
    Biz neleri atlatmadık ki

    Geççek geççek elbet bu da geççek
    Gör bak umudun gününü gün etçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
    Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
    Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
    O çiçekten günler çok yakın inan

    Çok uzattın vallahi bıktık
    Bi durmadın vermedin ki aman
    Hadi yeter artık fena bunaldık
    Düş babam artık düş yakamızdan

    Var bir hayır her şerde dedik
    Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
    Ama yeter artık, anladık tamam
    Düş babam artık düş yakamızdan

    Beni sorarsan
    Ben de iyi değilim pek
    Kalmadı eski neşem hiç
    Tadım tuzum yok pek

    Dar dar dar geliyor
    Ruhuma bedenim
    Har har yanıyorum
    Küle dönmek üzereyim

    Bi suyun akışındayım
    Bi gidiyorum tersine
    Bi arkadaşım ümitle
    Bi aram açık kaderle

    Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
    Gün doğmadan neler doğar bilirim


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