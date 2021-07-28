Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi? Tarzan Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları

Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi? Tarzan Efsanesi filmi konusu ve oyuncuları

2016 yılında vizyona giren Tarzan Efsanesi filmi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisiyle buluşacak. Peki Tarzan Efsanesi filmi nerede çekildi? İşte Tarzan Efsanesi konusu ve oyuncuları...

Orijinal adı ''The Legend of Tarzan'' olan macera ve aksiyon türündeki Tarzan Efsanesi filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarından sinema severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda David Yates'in oturduğu, senaryosunu Stuart Beattie ve Craig Brewer'in kaleme aldığı Tarzan Efsanesi filminin konusui oyuncuları ve çekildiği yer merak ediliyor.

8 Temmuz 2016 tarihinde vizyona giren film, sinemanın efsaneleşmiş karakterlerinden olan Tarzan'ın hikayesi anlatılıyor.

Yapıtı ilk kez izleyecek olanlar, ''Tarzan Efsanesi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Tarzan Efsanesi filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

ABD yapımı Tarzan Efsanesi filmi, İngiltere'nin yanı sıra iki farklı ülkede çekimlerini gerçekleştirdi. Çekimler, İtalya'nın Dolomoti Dağları'nda ve Afrika'nın Gabon Cumhuriyeti'nde yapıldı.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülmüş olan Tarzan, normal insan hayatına dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte soylu yaşam şeklini devam ettirmektedir.

Bir gün bir şekilde, Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak iş amaçlı gönderilir.

Fakat burada Leon Rom'un kurduğu tuzaktan haberi yoktur. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarzan Efsanesi filminin oyuncu kadrosunda; Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Ella Purnell, Jim Broadbent, Casper Crump, Lasco Atkins, Mark Preston, Rory J. Saper, Osy Ikhile, Alex Ferns, Madeleine Worrall, Laurence Spellman, Attila G. Kerekes, Alicia Woodhouse, Teresa Churcher, Richard Banks, Matthew Cross, Adam Ganne, Simon Russell Beale, Guy Potter, Roger Evans, Mac Pietowski, Stephen Parker, Denis Khoroshko, Alexander Bracq, Miroslav Zaruba, Mens-Sana Tamakloe, Faith Edwards, Lamin Tamba, Mimi Ndiweni, Nick McKinless, Marco Flammer, Gary Cargill, Anthony Milton, Clive Brunt, Rudy Barrow gibi isimler yer alıyor.