Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı...

Türk sinemasından sevilen filmler zaman zaman televizyon ekranlarının yayın akışlarında yer alıyor.

Bu akşam, Tarzan Rıfkı filmi seyircilere nostaljik anlar yaşatacak.

ve Suna Yıldızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Tarzan Rıfkı, eğlenceli konusuyla da seviliyor.

Filme dair detayları araştıranlar, "Tarzan Rıfkı konusu ve oyuncuları" hakkında bilgileri arama motorlarına soruyor.

Tarzan Rıfkı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken; yapımcılığını Yahya Kılıç üstlenmiştir. Filmin müzikleri ise Cahit Berkay imzalıdır.

Peki, Tarzan Rıfkı oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı film konusu nedir? Tarzan Rıfkı kaç yılında, nerede çekilmiştir? İşte detaylar...

Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı...

Tarzan Rıfkı oyuncu kadrosu

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Adem Taşay -

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Coşkun Göğen - Abdullahın adamı

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Demiray Erül - Komiser Asım.

Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı

Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı

Hayri Caner - iskelet

Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı...

Tarkan Rıfkı film konusu

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir.

Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır.

Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı...

Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi?

Tarzan Rıfkı'nın çekimleri 1986 yılında İstanbul'da, Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında gerçekleştirildi.