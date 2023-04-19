Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı... Unutulmaz Yeşilçam filmlerinden Tarzan Rıfkı, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. İzleyiciler nostaljik anlar yaşarken, bir yandan da konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılı gibi detaylar merak edildi. Peki, Tarzan Rıfkı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarzan Rıfkı nerede, kaç yılında çekildi? İşte ayrıntılar...

Türk sinemasından sevilen filmler zaman zaman televizyon ekranlarının yayın akışlarında yer alıyor. Bu akşam, Tarzan Rıfkı filmi seyircilere nostaljik anlar yaşatacak. Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Tarzan Rıfkı, eğlenceli konusuyla da seviliyor. Filme dair detayları araştıranlar, "Tarzan Rıfkı konusu ve oyuncuları" hakkında bilgileri arama motorlarına soruyor. Tarzan Rıfkı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken; yapımcılığını Yahya Kılıç üstlenmiştir. Filmin müzikleri ise Cahit Berkay imzalıdır. Peki, Tarzan Rıfkı oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı film konusu nedir? Tarzan Rıfkı kaç yılında, nerede çekilmiştir? İşte detaylar... Tarzan Rıfkı oyuncu kadrosu Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı Suna Yıldızoğlu - Melahat Saadettin Erbil - Abdullah Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın Dinçer Çekmez - Zeki Ece Berkant - Gül Yadigar Ejder - Bitirim Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü Adem Taşay - Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat Coşkun Göğen - Abdullahın adamı Ekrem Dümer - Polis müdürü Demiray Erül - Komiser Asım. Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı Hayri Caner - iskelet Tarkan Rıfkı film konusu Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer. Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi? Tarzan Rıfkı'nın çekimleri 1986 yılında İstanbul'da, Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında gerçekleştirildi.