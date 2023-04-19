Tarzan Rıfkı film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte çekim yeri ve yılı...

Türk sinemasından sevilen filmler zaman zaman televizyon ekranlarının yayın akışlarında yer alıyor.
Bu akşam, Tarzan Rıfkı filmi seyircilere nostaljik anlar yaşatacak.
Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Tarzan Rıfkı, eğlenceli konusuyla da seviliyor.
Filme dair detayları araştıranlar, "Tarzan Rıfkı konusu ve oyuncuları" hakkında bilgileri arama motorlarına soruyor.
Tarzan Rıfkı filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan otururken; yapımcılığını Yahya Kılıç üstlenmiştir. Filmin müzikleri ise Cahit Berkay imzalıdır.
Peki, Tarzan Rıfkı oyuncuları kimlerdir? Tarzan Rıfkı film konusu nedir? Tarzan Rıfkı kaç yılında, nerede çekilmiştir? İşte detaylar...
Tarzan Rıfkı oyuncu kadrosu
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Saadettin Erbil - Abdullah
Asuman Arsan - Manyak Rıfatın öldürdüğü kadın
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü
Adem Taşay -
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Coşkun Göğen - Abdullahın adamı
Ekrem Dümer - Polis müdürü
Demiray Erül - Komiser Asım.
Zeki Sezer - Kerpeten Hüsnünün adamı
Hakkı Kıvanç - Abdullahın adamı
Hayri Caner - iskelet
Tarkan Rıfkı film konusu
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir.
Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır.
Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
Tarzan Rıfkı ne zaman, nerede çekildi?
Tarzan Rıfkı'nın çekimleri 1986 yılında İstanbul'da, Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında gerçekleştirildi.