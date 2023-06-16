"Taş üstüne taş oturmuş"' Fenomen Mika Raun'un bikinili pozları pes dedirtti! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan fenomen Mika Can Raun, bikini giydiği karelerini takipçileriyle paylaştı. Mika'nın fiziğine binlerce yorum geldi.

Sosyal medya sayesinde adını duyuran Mika Can Raun, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Estetik operasyonlar sonrası inanılmaz bir değişim yaşayan Mika Raun, resmen kadın oldu.

Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen, Instagram'da yine damga vurdu.

Bikinili pozlar

Tatile çıkan fenomen, son paylaşımlarıyla görenleri bir kez daha şoke etti.

Bikinisiyle kayalıklarda peş peşe poz veren Mika Raun, fiziğini gözler önüne serdi.

Binlerce yorum alan Mika Can'a "İlik gibisin", "Ameliyat yaramış", "Taş üstünde taş", "Bu kadarı fazla" yorumları da geldi.