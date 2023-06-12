Taşı tarağı toplayıp gitmişti! Yeşilçam'ın yakışıklısı Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı! Bir dönemin en yakışıklı isimlerinden olan ünlü sanatçı Tarık Tarcan, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü olmayı sevmediğini söyleyen Tarcan'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

14 Nisan 1958 yılında Bursa'da dünyaya gelen Tarık Tarcan, lisede spor akademisini kazandı. O yıllarda ünlü bir markaya mankenlik için başvuran Tarcan, seçildi ve böylece mankenlik kariyerine başladı. İlk sinema filmini Müjde Ar ile beraber oynayan Tarcan, Show TV'de sunduğu Çarkıfelek adlı yarışma programı ile tanınmaya başlandı. Bugüne kadar sayısız filmde rol alan Tarık Tarcan, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde İstanbul'dan ayrıldı. Tasını tarağını toplayıp İstanbul'dan giden Tarık Tarcan'ın son hali ortaya çıktı. Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı Ekranlardan uzaklaşan yakışıklı isim, kendisine yeni bir hayat kurdu. Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. Şu sıralar Bozburun ve Antalya arası bir yaşam süren 64 yaşındaki Tarık Tarcan, doğa ile iç içe ve sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.