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    Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan üzücü haber geldi!

    İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.
    • 02.08.2022 - 11:02
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    Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan üzücü haber geldi!

    Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu.

    2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

    Son olarak, TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'a hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrılma kararı almıştı.

    Diziden ayrılan Fahriye Evcen'in hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    Şimdilerde tatilin keyfini çıkaran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2. çocuk heyecanını yaşarken üzücü haberi verdiler.

    Anne-oğul koronavirüse yakalandı

    3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı.

    Fahriye Evcen'in eşi Burak özçivit'in de koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

    Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

    Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan dan üzücü haber geldi! #1

    Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan dan üzücü haber geldi! #2


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