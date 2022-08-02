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Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan üzücü haber geldi!

Tatilleri zehir oldu...Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan üzücü haber geldi!

İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.