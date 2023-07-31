Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli şezlonga sere serpe uzandı! "İkizler hani" İkiz bebeklerine hamile olan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, son karelerinde güzelliğiyle adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik yaşıyor.

Sarı saçları ve mavi gözleri ile Barbie güzelliğine sahip olan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerine hamile.

Mutlu haberin ardından gözler çifte çevrilirken, Şefkatli sosyal medyanın tozunu attırdı.

Instagram'ı başarılı bir şekilde kullanan Şefkatli, son pozlarıyla dudak ısırttı.

Şezlonga uzandı

Şezlongta paylaşım yapan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, "Hamile değil misin", "Gerçek bir Barbie gibisin", "En güzel anne" gibi yorumlar aldı.