Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'den havuz önü pozları! "Tablo gibi..." İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yine güzelliğiyle adından söz ettirdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evlilik yaşıyor.

Sarı saçları ve mavi gözleri ile dillere destan bir güzelliğe sahip olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyada dikkat çekiyor.

Instagram'ı başarılı bir şekilde kullanan Şefkatli, pozlarıyla dudak ısırtıyor.

Beğeni topladı

Son olarak havuz önünde paylaşım yapan ünlü isim, beğeni yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, havuzun önünde objektif karşısına geçti.

Straplez elbisesiyle güzelliğini ortaya koyan Şefkatli, o anları paylaştı.