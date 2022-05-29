Taytlı poz yasaktı! Ebru Şancı minicik elbisesiyle paylaştı...'Alpaslan enişte görmesin'

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken ve Türkiye güzeli Ebru Şancı, mini elbiseli paylaşımıyla gündem oldu.

16 yaşında modelliğe adım atan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu.

Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparn tescilli güzel Ebru Şancı, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan model, şimdilerde podyumlarda olmasa da sosyal medyayı adeta bir podyum gibi kullanıyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Ebru Şancı, eşiyle birlikte İtalya'ya tatile gitti.

38 yaşındaki eski manken daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum" demişti.

Mini elbiseli poz

Bunun üzerine ünlü mankenin Instagram kareleri gündem oldu.

Şancı mavi mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Eski modele beğeni yağarken pek çok kullanıcı da "Kim der 3 çocuk annesi", "Alparslan enişte görmesin", "Hani yasaktı" yorumları yaptı.