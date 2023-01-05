Petrol
79.18
1.72%
Euro
19.7719
-0.60%
Dolar
18.7706
0.15%
Altın
1.105
-1.11%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.886
-0.04%
BTXN Coin
7.12
-3.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar: "Baban görmesin"

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar: "Baban görmesin"

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor. Ünlü ismin kızı bu kez taytlı spor paylaşımıyla görenleri mest etti.
    • 05.01.2023 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den cesur pozlar: 'Baban görmesin'

    Senelerdir ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda babası Mehmet Ali Erbil'e karşı yaptığı göndermelerle konuşulmuştu.

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #1

    Erbil, babasını eleştirmesiyle şaşırtmıştı. Babası Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemiğin ardından ise şovmenin kızı babasına destek çıkmıştı. 2 Aralık 1995 doğumlu Yasmin Erbil, sosyal medyada günlük hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #2

    26 yaşında olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı mini elbiseli paylaşımlarıyla ve taytlı spor pozuyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

    Taytlı spor pozuyla görenleri mest etti!

    Erbil, bu defa taytıyla spor yaparken çekildiği anları takipçileriyle paylaştı. Fitliğiyle göz dolduran Yasmin Erbil'e "Fitliğine maşallah", "Baban görmesin"  yorumları geldi.

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #3

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #4

    İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #5

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #6

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #7

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #8

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #9

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #10

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #11

    Taytlı spor paylaşımı mest etti! Mehmet Ali Erbil in kızı Yasmin Erbil den cesur pozlar: 'Baban görmesin' #12


    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    İttifak açıklaması: Partilerle görüşüyoruz
    Gündem

    İttifak açıklaması: Partilerle görüşüyoruz

    Melis Sezen, 26 oldu
    Magazin

    Melis Sezen, 26 oldu

    Görüş Bildir