Taytlı spor pozu olay oldu! Veda Mektubu'nun Aslı'sı Rabia Soytürk'ten olay poz: 'İnsanı pilatese başlatırsın' Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterine hayat veren ve daha önce Duy Beni dizisinde yer alan Rabia Soytürk spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun taytlı spor anları büyüledi.

Daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, şimdilerde Veda Mektubu'nda Aslı karakterini canlandırıyor. Dizilerde hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren ismin 11 Mart 1996 tarihinde dünyaya geldiği biliniyor.

Şimdilerde 27 yaşında olan genç isim, daha önce Benim Adım Melek, Şahsiyet, Gülperi gibi projelerinde de rol almıştı.

Duy Beni'nin Ekim'inden taytlı spor paylaşımı!

Soytürk, ekranlarda pek çok farklı yapımda rol aldı. Daha önce hemşirelik eğitimi aldığı bilinen Rabia Soytürk'ün, ayrıca üniversitede bölüm olarak mimarlık okuduğu biliniyor. Çekimler nedeniyle oyunculuğa ara verdiği bilinen isim anne ve babasının sürekli işe gitmeleri sebebiyle çocukluğunu anneannesi ve dedesi ile geçirmiştir.

Soytürk, sonrasında Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer almış ve tanınırlığını arttırmıştı. Şöhretini gitgide artıran isim Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini de canlandırmıştı. 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahip olduğu bilinen ismin burcu ise Balık.

Estetiksiz hali ortaya çıkan Soytürk'ün estetik operasyonlarla yaşadığı değişim de sıkça konuşulmuştu.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve takipçilerinden beğeni almaya devam eden genç oyuncu bu defa taytlı spor pozunu takipçileriyle paylaştı.

"İnsanı pilatese başlatırsın"

Pilates yaptığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü isme "Hem cesur hem fit", "Nasıl bu kadar fitsin?", "İnsanı pilatese başlatırsın" yorumları yapıldı.

İşte Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...