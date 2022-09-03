Taze gelin yatakta! Demet Özdemir sere serpe uzanınca....

Yeni gelin Demet Özdemir, peş peşe yatak pozlarını paylaştı. Giydiği ikinci gelinliği ile poz veren Demet Özdemir, sosyal medyayı salladı.

26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir, Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere kaldı ve oyunculuk alanında eğitim aldı.

Efes Kızları'nda dans eden ve ilk dizisinde herkes tarafından sevilen Demet Özdemir, gözde isimler arasına adını yazdırdı.

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde yer alan Özdemir, özellikle yaz projelerinde parladı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra dijital platformlara yönelen Demet Özdemir, şimdilerde ise evliliği ile konuşuluyor.

Oğuzhan Koç ile iki yıla yakın aşk yaşayan ve geçtiğimiz Pazar günü evlenen Demet Özdemir, gelinlikleriyle olay oldu.

Bir ve üçüncü gelinliği beğenilmeyen ancak ikinci gelinliği ile dikkati çeken Özdemir, düğün fotoğraflarını yayınlamaya ise devam ediyor.

Son olarak ikinci gelinliği ile paylaşım yapan başarılı ve güzel isim, sosyal medya üzerinden beğeni topladı.

Demet'ten yeni pozlar

Oğuzhan Koç ile evlenen Demet Özdemir, sosyal medya üzerinden düğününe dair detayları paylaşmaya devam ediyor.

Eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren ve gelinliklerini beğendiğini söyleyen Özdemir, ikinci gelinliğiyle yatağa uzandı.

Düğün öncesi çektirdiği kareleri yayınlayan başarılı ismin güzelliğine ve ikinci gelinliğine yorum yağdı.

Oğuzhan Koç ile mutlu olmasını isteyen hayranları, "Yüzün hep böyle gülsün" yorumlarını peş peşe sıraladı.