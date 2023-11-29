Tecavüz iddiası! Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya hapis şoku...

Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapse giren Taner Tolga Tarlacı, intihar girişiminde bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Survivor'ın ardından tanınan ve çeşitli programlarda yer alan daha sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
Aykırı hareketleri nedeniyle sıkça tepki toplayan Taner Tolga Tarlacı hakkında ortaya atılan yeni iddia gündeme bomba gibi düştü.
Tecavüz iddiası
Taner Tolga Tarlacı'nın, Kıbrıs’ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
Sosyal medya bu haber ile çalkalanırken iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor.
2 Eylül 1984 yılında Almanya'da dünyaya gelen Taner Tolga Tarlacı, 2011 yılında katıldığı Survivor ile tanınmıştı..