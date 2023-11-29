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Tecavüz iddiası! Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya hapis şoku...

Tecavüz iddiası! Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya hapis şoku... Bir süredir hapishanede olduğu bilinen Taner Tolga Tarlacı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. O iddia sosyal medyanın gündemine oturdu..