Tek aşkı Fahriye değilmiş! Burak Özçivit'in eski sevgilisi sosyetenin gözdesi çıktı...

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in eski aşkı, görenleri şaşırttı. Sosyeteden olan o ismin Çalıkuşu setinde Fahriye nöbeti tuttuğuna yönelik iddialar ise uzun süre konuşuldu.

24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Özçivit, şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veriyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman ile tanınırlığını artıran Burak Özçivit, Çalıkuşu setinde tanıştığı Fahriye Evcen ile evli.

29 Haziran 2017 tarihinde, Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle dünyaevine giren Özçivit'in Karan adında bir erkek çocuğu oldu.

Fahriye Evcen ile oldukça mutlu devam eden evlilikleri ise yeni bir bebek haberiyle taçlandırdı.

Yeniden erkek babası olmaya hazırlanan Burak Özçivit, aile ve özel hayatını basından uzak yaşamaya çalışıyor.

Kendi sosyal medyasından eşi ve oğlu ile paylaşımlar yapan ancak basına malzeme olmaktan kaçınan oyuncu, eski aşkı ile gündem oldu.

Fahriye Evcen'den önce sosyetenin gözde ismi Ceylan Çapa ile birlikte olan Burak Özçivit, hayatını araştıran hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Burak Özçivit'le uzun bir süre aşk yaşayan Ceylan Çapa için o dönem, sevgilisini Fahriye'den kıskandığı ve sık sık Çalıkuşu setine geldiği söyleniyordu.

Burak - Ceylan aşkı

Burak Özçivit ve Ceylan Çapa, 3 yıl süren büyük bir aşk yaşadı. Ancak ikilinin ayrılığı sessiz sedasız oldu. O dönem basında ayrılıklarına dair birden fazla haber çıktı. Bu haberlerin genelini ise kıskançlık oluşturuyordu.

O dönem çıkan dedikodulara göre; 2 aydır ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayan çift, son olarak Özçivit'in filminde oynaması için Amine Gülşe'ye teklif götürmesi sebebiyle kavga etti.

Çapa, Burak Özçivit'in Amine Gülşe ile bir projede yer alacağını öğrendikten sonra Özçivit'in kardeşinin nişanına davetli olmasına rağmen katılmamıştı.

İkilinin aşklarının bitme sebebi olarak Burak Özçivit’in Amine Gülşe’ye filminde oynamayı teklifi etmesi gösterildi. Ancak asıl nedenin Ceylan Çapa’nın Fahriye Evcen’le başlayan kronik kıskançlık krizlerinin olduğu iddia edildi.

Sık sık kıskançlık yüzünden kavga ettikleri öğrenilen çift, aşklarına nokta koydu.Burak Özçivit ise bu aşkın ardından, Fahriye Evcen'le uzun sürecek ve evliliğe gidecek bir beraberliğe başladı.

Şimdilerde Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, babalığı ile de takdir topluyor.