Tek bir karesi yok! Mehmet Şef'in gizemli eşinin sırrı çözüldü! Kızı açıkladı... MasterChef'in sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı sıklıkla izleyicilerin merak konusu oluyor. Ünlü şef, kızı ve oğul ile birçok paylaşım yaparken, henüz eşini gören olmadı. Konuya ise kızı açıklık getirdi.

MasterChef yarışması ile Türkiye'nin kalbini kazanan şef Mehmet Yalçınkaya, programın renkli isimlerinden. Zaman zaman sert çıkışları ile dikkat çekse de, oldukça da esprili bir karakter kendisi. Mehmet Yalçınkaya'nın kariyeri göz kamaştırırken, özel hayatı da izleyicilerin merak konusu oluyor. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor. Kızı Sude ve oğlu Emre ile sıklıkla paylaşım yapan ünlü şefin eşi ise oldukça gizemli. Evli mi, boşandı mı gibi sorular merak edilirken, Mehmet Yalçınkaya'nın eşi kimdir sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Kamera sevmiyor 48 yaşındaki Bolulu Mehmet Şef evli fakat eşinin tek bir kare fotoğrafı bile yok. Şef'in kızı Sude ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Sude Yalçınkaya verdiği bir röportajında "Annem ekranlarda olmayı seven birisi değil, o yüzden onu göremezsiniz, çok eğlenceli birisidir" diyerek boşanma iddialarını çürüttü.