Tek gerçeği Kaya değilmiş...Türkiye'nin Avşar Kızı Hülya'nın eski aşkını gören küçük dilini yutacak!

Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra 4 yıllık bir ilişki yaşadı. Nikah masasına gitmeden sonlanan aşk, herkesi bir hayli şaşırttı.

10 Ekim 1963 yılında dünyaya gelen Hülya Avşar, Yeşilçam'da birçok film projesinde yer aldı ve güzelliği sayesinde herkesin dikkatini çekti.

Müzik alanında da sevilen parçalara imza atan Hülya Avşar, Türkiye'nin hem çok konuştuğu hem de zaman zaman eleştirdiği bir sanatçı oldu.

Güzelliği ve sempatik kişiliği ile herkesin sevdiği bir isim olan Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu ile evlendi.

Bu evlilik 2005 yılında yaşanan bir aldatma sonucu sona ererken, ikilinin Zehra adında güzeller güzeli bir kızı dünyaya geldi.

Avşar Kızı bu evliliğin ardından yeniden nikah masasına oturmadı ancak iş adamı Sadettin Saran'la 4 yıllık bir aşk yaşadı.

İkilinin çok yakıştırıldığı ve nikah masasına oturacaklarına kesin gözyle bakılması, ayrılık haberinin şaşkınlıkla karşılanmasına neden oldu

Hülya Avşar, Sadettin Saran'la olan aşkını bitirdikten sonra uzun bir süre kimseyle anılmadı ve adeta aşk orucuna girdi.

HÜLYA - SADETTİN SARAN AŞKI

Hülya Avşar ve Sadettin Saran'ın 4 yıl süren aşkları, 2010 yılında sona erdi. İkilinin bir küs bir barışık giden ilişkileri nikah masasına gitmeden sonlandı.

O dönem Sadettin Saran basın, "İlişkimizi noktaladık" açıklamasını yaptı. Avşar ise "Konu kapandı. Artık konuşmayacağım. Bundan sonra lay lay lom” diyerek gazetecilerin Saran'la ilgili sorduğu soruya yanıt verdi.

Yine o dönem Hürriyet gazetesinin haberine göre; Avşar ek olarak şu ifadeleri kullandı;

"Sadettin Bey çok dürüst, düzgün kişiliği olan biri. Benim için önemli bir kişidir. Yaşadık ve bitti ama ben kendisine hayatım boyunca saygı duyacağım.

Çok güzel bir arkadaşlığımız olduğundan, konuşarak ikimizi yıpratmak istemiyorum, çünkü ona zarar gelirse şimdikinden çok daha fazla üzülürüm.

Sadettin'in kılına zarar gelsin istemem. Sonuçta o bir iş adamı ve magazin dünyasıyla gerçekten alakası yok. Zaten konuşacak bir şey yok."