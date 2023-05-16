2016 yılında aort damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren Oya Aydoğan, 59 yaşında hayatını kaybetti.
Yıllar geçse de gönüllerdeki yeri eskimeyen Oya Aydoğan, ardında "tek mirasim" dediği oğlu Gurur Aydoğan'ı bıraktı.
1987 yılında tanıştığı Latif Demirbağ ile evlenen Oya Aydoğan, 1988 yılında dünyaya geldi.
Şimdilerde 34 yaşında olan Aydoğan, annesinin izinden giderek oyuncu oldu.
Birçok dizi ve filmde rol alan Gurur Aydoğan, son haliyle şaşırttı.
Karizması beğenildi
Magazin camiasının dikkat çeken isimlerinden olan Aydoğan, sosyal medyadaki pozlarıyla beğeni topladı.
Karizmasıyla kendine hayran bırakan Gurur Aydoğan'ı görenler, annesine benzetti.
İşte Oya Aydoğan'ın biricik oğlu Gurur'un şimdiki hali..