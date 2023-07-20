Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.
Videoda bu defa, tekerlekli sandalyede oturan bir kadının ayağa kalkma anları yer aldı.
Umutsuz bir şekilde sandalyede oturan kadın, bir adamın kafasına dokunmasıyla ayağı kalktı.
Kadının aniden ayağı kalkması sonrasında ise adamın ortadan kaybolması, izleyenlerin ilgisini çekti.
Video izleyenleri ikiye böldü
Görüntülerde; tekerlekli sandalyede oturan kadının, yanına yaklaşan bir adamın kafasına dokunmasıyla aniden ayağa kalkarak yürümeye başladığı görülüyor.
Bu sıradışı durum, izleyenleri şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, olaya çeşitli yorumlar yaparken, bu durumun bilimsel ve tıbbi açıdan açıklamasının zor olduğu belirtildi.
Bazıları olayı bir mucize olarak yorumlarken, diğerleri ise video kaydının gerçekliğini sorguladı.