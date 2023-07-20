Tekerlekli sandalyeli kadın bir dokunuşla ayağa kalktı! Bir tekerlekli sandalyede oturan ve yürüme engelli olduğu görülen bir kadın, bir adamın kafasına dokunmasıyla ayağa kalktı. O anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Videoda bu defa, tekerlekli sandalyede oturan bir kadının ayağa kalkma anları yer aldı. Umutsuz bir şekilde sandalyede oturan kadın, bir adamın kafasına dokunmasıyla ayağı kalktı. Kadının aniden ayağı kalkması sonrasında ise adamın ortadan kaybolması, izleyenlerin ilgisini çekti. Video izleyenleri ikiye böldü Görüntülerde; tekerlekli sandalyede oturan kadının, yanına yaklaşan bir adamın kafasına dokunmasıyla aniden ayağa kalkarak yürümeye başladığı görülüyor. Bu sıradışı durum, izleyenleri şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları, olaya çeşitli yorumlar yaparken, bu durumun bilimsel ve tıbbi açıdan açıklamasının zor olduğu belirtildi. Bazıları olayı bir mucize olarak yorumlarken, diğerleri ise video kaydının gerçekliğini sorguladı.