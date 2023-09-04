Teknede güneşle yıkandı! Özge Yağız'ın cesur pozları..."Yaz ateşi bastı" Safir dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Özge Yağız, izleyicilerin merceğine takıldı. Sosyal medyadaki cesur kareleriyle dikkat çeken Yağız, binlerce beğeni ve yorum aldı.

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1997 yılında dünyaya gelen Özge Yağız, diyetisyenlik mesleğini altın bilezik yapsa da icra etmedi.

Gönlü oyunculuk yollarına akan Yağız, rotasını sahnelere çevirdi.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı.

2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakteri ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, şimdilerde yeni projesiyle dikkat çekiyor.

ATV'nin yeni dizisi Safir'de Feraye karakterini canlandıran Özge Yağız, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Instagram'ı sallıyor

Hakkında araştırma yapanlar, sosyal medya hesabında duraklıyor.

Özellikle Instagram'daki kareleriyle mest eden Özge Yağız, tatil pozlarını peş peşe sıraladı.

Tekne tatilinden objektif cesur görüntüler veren Yağız, takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Yağız'ın bronz teni ve fit fiziği tam not aldı.