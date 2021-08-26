Teknesinde yaşanmayan kalmamıştı! Nil Karaibrahimgil olaylı teknesini satacak mı?

Nil Karaibrahimgil ile eşi Serdar Erener, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Şarkıcı Karaibrahimgil, muhabirlerin teknelerinde yaşanan olaylı görüntülerle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mavi tura çıkan şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve reklamcı eşi Serdar Erener, denizin tadını çıkardı. Ünlü çift, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Giyim tarzları oldukça dikkat çeken çiftten bir çocuk annesi Nil Karaibrahimgil, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''ŞARKI SÖYLEMEYİ ÖZLEMİŞİM''

Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de hayranları ile buluşan şarkıcı, ''Konseri şarkı söylemeyi çok özlemişim çok güzel bir konser oldu. Aynı zamanda konser esnasında 'Disco' şarkımıza bir klip çektik.'' dedi.

OLAYLI TEKNE

44 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin tatillerini yaptıkları teknelerinde sık sık yaşanan ilginç görüntülerle ilgili olarak sorduğu soruya da yanıt verdi.

"TEKNEMİZİN ÖZELLİĞİ VAR"

''Teknenizde birçok skandal görüntü yaşandı. Satmayı düşünüyor musunuz?'' sorusuna gülerek yanıt veren Nil, ''Evet teknemizin özelliği var satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

HERKESİN İÇİNDE SOYUNDU

Birkaç ay önce çiftin teknesine misafir olan ünlü yönetmen Sinan Çetin, bir ara herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirmişti. Çetin'in bu anları objektiflere yansımıştı.

İKİNCİ SKANDAL

Sinan Çetin'in uluorta mayosunu değiştirdiği teknede haftalar sonra Serdar Erener de tuvaletini denize yaparken görüntülenmişti.