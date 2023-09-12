Şampiyonluk için geliyor! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2024'ün 7. yarışmacısı... Survivor'ın eski şampiyonu yeni sezona damga vuracak. Acun Ilcalı, Survivor 2024 All Star'da yarışacak olan 7. ismi duyurdu.

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Survivor Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla devam ediyor.

2023 sezonunun finalinde Nefise'nin büyük zaferiyle sona eren yarışma, izleyicileri ekrana bağlamıştı.

Şimdi ise Survivor All Star 2024 için geri sayım başladı. Heyecan dorukta!

Survivor All Star’ın başlamasına kısa bir zaman kala Acun Ilıcalı, yedinci yarışmacıyı da açıkladı.

3. kez şampiyon olmaya geliyor

Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2024’ün 7. Yarışmasıcı açıkladı. Ilıcalı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.”