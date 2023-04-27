Telefon muhabetti uzadı, verdiği tepki gündem oldu! "Eltim bayramlaşmaya aramıştır..." Sosyal medyada paylaşılan yaşlı bir kadının, telefon muhabettinin uzaması üzerine verdiği tepki gündem oldu. Yaşlı kadının tepkisini binlerce kişi paylaşıp, birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, viral olmaya ve etkileşim almaya devam ediyor.

Bu videoların içerikleri de birbirinden farklı oluyor. Bazıları tepki alırken bazıları ise gülümseten anlara neden oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bu videolara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer konu ise uzayan telefon muhabbetleri oldu.

Tepkisi olay oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda yaşlı bir teyze, telefon konuşması sırasında kayda alındı.

Bir yakınıyla konuşan yaşlı kadın, muhabbetin uzaması üzerine telefonu kulağından uzaklaştırdı.

O anlarda yaşlı kadının verdiği tepki ise anbean kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, binlerce yorum aldı.