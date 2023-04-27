Sosyal medyada paylaşılan videolar, viral olmaya ve etkileşim almaya devam ediyor.
Bu videoların içerikleri de birbirinden farklı oluyor. Bazıları tepki alırken bazıları ise gülümseten anlara neden oluyor.
Sosyal medyada paylaşılan bu videolara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer konu ise uzayan telefon muhabbetleri oldu.
Tepkisi olay oldu
Sosyal medyada paylaşılan videoda yaşlı bir teyze, telefon konuşması sırasında kayda alındı.
Bir yakınıyla konuşan yaşlı kadın, muhabbetin uzaması üzerine telefonu kulağından uzaklaştırdı.
O anlarda yaşlı kadının verdiği tepki ise anbean kaydedildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan video, binlerce yorum aldı.