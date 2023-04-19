Telefona dalan kadın çocuğunu metroda unuttu! Bakın sonra nerede buldu: İlginç anlar! Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bir kadının çocuğunu metroda unuttuğu anlar olay oldu. Telefona dalan ve çocuğunu unutan kadının telaşı ise görenleri hem kızdırdı hem güldürdü.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video hem güldürdü hem de izleyenlerin tepkisini aldı. Güvenlik kamera kayıtlarından ortaya çıkan videoda bir kadın, bebek arabasıyla metroya bindi. Metroya bindikten kısa bir süre sonra inen kadın, elindeki teelfonla uğraşmaya akabinde de konuşmaya başladı. Telefon konuşmaya başlayan kadın daldı ve çocuğunu metroda unuttu. Metro hareket edene kadar durumu fark etmeyen kadın, metronun hareket etmesiyle telaşa kapıldı. Kadının telaşı kameralara yansırken, metro istasyonundan ayrılmadığı görüldü. Bebek arabasında bulunan çocuğu ise metrodan inen genç bir adamın aldığı görülüyor. Bebekle birlikte metroda bekleyen adamı bulan kadın, sevinçten ne yapacağını ise şaşırdı.