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    Televizyonda bugün: 14 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı!

    Televizyon ekranlarında günün yayınlanacak olan yapımları belli oldu. Peki hangi kanalda ne var? İşte 14 Aralık Çarşamba tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 09:00
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    Televizyonda bugün: 14 Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı!

    Bugün ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.

    Haftanın ortanca gününde Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Show TV ve Fox TV ekranlarında neler var neler yok araştırılıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 914Aralık 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    14 Aralık TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    • 13:00 Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol'da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kuruluş Osman

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Hicran
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 19:00 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 O Kız

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Çöp Adam

     

    Fox TV yayın akışı

    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Tozluyaka
    • 18:00 Kapımdaki Dedektif
    • 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
    • 20:00 Hayatımın Şansı

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 15:30 Adını Sen Koy
    • 16:30 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Kasaba Doktoru
    • 22:00 2022 Dünya Kupası Yarı Final Karşılaşması Fransa-Fas

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Sipahi

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 11:45 Canım Annem
    • 13:00 Kadere Karşı
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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