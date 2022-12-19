Petrol
79.6
0.71%
Euro
19.8005
0.18%
Dolar
18.6456
-0.03%
Altın
1.074
-0.07%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
317.965
-0.36%
BTXN Coin
6.79
-5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Televizyonda bugün: 19 Aralık 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

    Yeni bir haftada yayın akışları da merak ediliyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Aralık 2022 TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Televizyonda bugün: 19 Aralık 2022 Pazartesi TV yayın akışı!

    TV ekranlarında yeni bir hafta daha başlıyor...

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    19 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

    ATV yayın akışı

    • 08:00 Kahvaltı Haberleri
    • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
    • 13:00 ATV Gün Ortası
    • 14:00 Mutfak Bahane
    • 16:00 Esra Erol’da
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Bir Küçük Gün Işığı

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
    • 11:00 Yargı
    • 13:00 Gelinim Mutfakta
    • 16:00 Aşk ve Umut
    • 17:00 Hicran
    • 18:30 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi

     

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    • 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    • 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    • 16:00 Söz
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte 2

     

    FOX TV yayın akışı

    • 10:15 Ekonomi Arası
    • 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
    • 12:45 En Hamarat Benim
    • 16:30 Yasak Elma
    • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    • 20:00 Yasak Elma

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 08:45 Bu Toprağın Sesi
    • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
    • 13:15 Yeşil Deniz
    • 15:15 Adını Sen Koy
    • 16:45 Seksenler
    • 19:00 Ana Haber
    • 19:55 İddiaların Aksine
    • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

     

    TV 8 yayın akışı

    • 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    • 10:30 Yazgı
    • 11:45 Kadere Karşı
    • 13:00 Canım Annem
    • 14:00 Doya Doya Moda
    • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    • 20:00 MasterChef Türkiye

     

    Show TV  yayın akışı

    • 08:00 Bu Sabah
    • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    • 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
    • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    • 18:45 Show Ana Haber
    • 20:00 Sipahi

     


    Olivier Giroud, final maçı öncesi sakatlandı
    Dünya Kupası

    Olivier Giroud, final maçı öncesi sakatlandı

    Galatasaray, Berke Özer'le ilgileniyor
    Futbol

    Galatasaray, Berke Özer'le ilgileniyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir