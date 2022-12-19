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- Televizyonda bugün: 19 Aralık 2022 Pazartesi TV yayın akışı!
Televizyonda bugün: 19 Aralık 2022 Pazartesi TV yayın akışı!
Yeni bir haftada yayın akışları da merak ediliyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 19 Aralık 2022 TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 08:57
TV ekranlarında yeni bir hafta daha başlıyor...
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
19 Aralık 2022 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı ve Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Yargı
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Çin Seddi
Star TV yayın akışı
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Yerli Sinema Aykut Enişte 2
FOX TV yayın akışı
- 10:15 Ekonomi Arası
- 10:20 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
TRT 1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:15 Adını Sen Koy
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
TV 8 yayın akışı
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Yazgı
- 11:45 Kadere Karşı
- 13:00 Canım Annem
- 14:00 Doya Doya Moda
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
Show TV yayın akışı
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sipahi