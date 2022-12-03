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    Televizyonda bugün: 3 Aralık 2022 Cumartesi TV yayın akışı!

    Cumartesi akşamının öne çıkan yapımları belli oldu. Peki hangi kanalda ne var? İşte 3 Aralık Cumartesi tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 08:52
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    Televizyonda bugün: 3 Aralık 2022 Cumartesi TV yayın akışı!

    3 Aralık akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Bugün ekranlarda diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra birçok yapım izleyicileriyle buluşacak.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi TV yayın akışı...

    3 Aralık TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    • 10:00 Bir Küçük Gün Işığı
    • 13:00 Kardeşlerim
    • 16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    • 19:00 ATV Ana Haber
    • 20:00 Kardeşlerim

     

    Kanal D yayın akışı

    • 09:45 Magazin D Cumartesi
    • 13:00 Arda’nın Mutfağı
    • 14:00 Camdaki Kız
    • 16:15 O Kız
    • 18:45 Kanal D Ana Haber
    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    Star TV yayın akışı

    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    • 12:00 Çöp Adam
    • 15:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
    • 18:15 Star Ana Haber
    • 19:00 Toprak İle Fidan
    • 20:00 Çöp Adam
    • 22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Ekonomi Arası
    • 11:20 Kapımdaki Dedektif
    • 12:30 Kamera Arkası
    • 13:00 Bir Peri Masalı
    • 15:45 Darmaduman
    • 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Darmaduman

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 10:00 Hayallerinin Peşinde
    • 10:55 Yürek Çıkmazı
    • 17:00 Ana Haber
    • 18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Hollanda-ABD
    • 20:00 Gönül Dağı Özel
    • 22:00 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Arjantin-Avustralya

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Kızılcık Şerbeti
    • 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 09:00 Bir Yemek Olsan
    • 10:00 Gazete Magazin
    • 12:30 Pişir de Görelim
    • 15:45 Yerli Sinema Karakomik Filmler “Emanet & Deli”
    • 20:00 MasterChef Türkiye

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