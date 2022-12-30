Televizyonda bugün: 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!

Yılın son günleri, televizyonlarda da oldukça hareketli yapımlar yer alıyor. Peki bugün hangi diziler, programlar var? İşte 30 Aralık TV yayın akışları...

2022 yılında birçok yapımın yer aldığı ekranlarda heyecanlı dakikalar devam ediyor.

Yılın son günlerinde Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Show TV ve Fox TV ekranlarında neler var neler yok araştırılıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

30 Aralık TV yayın akışı 2022

ATV yayın akışı

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

Star TV yayın akışı

07:00 Çöp Adam

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:30 Hayatımın Şansı

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:00 Yeşil Deniz

15:40 Adını Sen Koy

16:40 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

11:45 Kadere Karşı

13:00 Canım Annem

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye