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    Televizyonda bugün: 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!

    Yılın son günleri, televizyonlarda da oldukça hareketli yapımlar yer alıyor. Peki bugün hangi diziler, programlar var? İşte 30 Aralık TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 08:59
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    Televizyonda bugün: 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!

    2022 yılında birçok yapımın yer aldığı ekranlarda heyecanlı dakikalar devam ediyor.

    Yılın son günlerinde Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Show TV ve Fox TV ekranlarında neler var neler yok araştırılıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...

    30 Aralık TV yayın akışı 2022

    ATV yayın akışı

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Yalnız Kurt

     

    Kanal D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hayat Şarkısı
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yabancı Sinema

    Star TV yayın akışı

    07:00 Çöp Adam
    09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Toprak İle Fidan
    20:00 Yalı Çapkını

     

    Fox TV yayın akışı

    07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:00 Ekonomi Arası
    10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:45 En Hamarat Benim
    16:30 Hayatımın Şansı
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 İyilik

     

    TRT 1 yayın akışı

    08:45 Bu Toprağın Sesi
    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
    13:00 Yeşil Deniz
    15:40 Adını Sen Koy
    16:40 Seksenler
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

     

    Show TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Kızılcık Şerbeti

    TV8 yayın akışı

    07:15 8’de Sağlık
    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    10:30 Yazgı
    11:45 Kadere Karşı
    13:00 Canım Annem
    14:00 Doya Doya Moda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye


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