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- Televizyonda bugün: 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!
Televizyonda bugün: 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı!
- Haber Merkezi
- 30.12.2022 - 08:59
2022 yılında birçok yapımın yer aldığı ekranlarda heyecanlı dakikalar devam ediyor.
Yılın son günlerinde Kanal D, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Show TV ve Fox TV ekranlarında neler var neler yok araştırılıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 30 Aralık 2022 Cuma TV yayın akışı...
30 Aralık TV yayın akışı 2022
ATV yayın akışı
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
Star TV yayın akışı
07:00 Çöp Adam
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:30 Hayatımın Şansı
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:00 Yeşil Deniz
15:40 Adını Sen Koy
16:40 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
11:45 Kadere Karşı
13:00 Canım Annem
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye