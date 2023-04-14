Televizyonda Cuma! 14 Nisan 2023 TV yayın akışları... Haftanın son mesai gününün yorgunluğu, TV karşısında atılıyor. Peki, TV'de bugün neler hangi diziler yayınlanacak? İşte 14 Nisan 2023 TV yayın akışları...

Haftanın yorgunluğu, ekran karşısında çıkıyor. Bu akşam TV ekranlarında birbirinden farklı yapımlar yer alacak.

Aksiyon, drama ve heyecan dolu dakikalar yaşayacak olan izleyiciler, kanallarda ne var ne yok bakınıyor.

14 Nisan 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Tetikçinin Oğlu, Barboras Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bu akşam hangi dizi saat kaçta yayınlanacak? İşte kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yıldız De Bana

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

17:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

22:30 Orta Sayfa

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak