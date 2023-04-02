Televizyonda Pazar: 2 Nisan 2023 TV yayın akışı! Bugünkü yapımlar... Ekran karşısında pazar keyfi yapacak olanlar kanallarda neler var neler yok bakınıyor. Peki, pazar günü TV'de hangi diziler var? İşte ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV, Show TV, TV8, ve TRT 1 yayın akışları...

Pazar keyfini tv karşısına çıkartacak olanlar, kumandayı eline alıyor. Televizyona dalıp gitmek isteyenler yayınlanacak dizi, film ve programlara göz atıyor. 2 Nisan Pazar akşamı birçok sevilen yapım izleyicilerle buluşacak. Bu kapsamda hangi kanalda neler var merak ediliyor. Peki, bugün TV'de neler var? İşte kanalların günlük yayın akışları... ATV yayın akışı 07:30 ATV Hafta Sonu 10:00 Hidalgo'nun Hazinesi 11:25 Dizi TV 12:15 Kardeşlerim 15:55 Ateş Kuşları 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kim Milyoner Olmak İster



Kanal D yayın akışı 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda İle Omuz Omuza 14:00 Üç Kız Kardeş 16:00 Veda Mektubu 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Yargı



Star TV yayın akışı 09:30 Meltem Demir İle Hafta Sonu 10:30 Ayrıcalıklı Rotalar 11:00 Tülin Şahin İle Moda 12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk 14:00 Yüz Yıllık Mucize 16:00 Çöp Adam 18:15 Star Haber 19:36 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat İle Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Adım Farah 16:00 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun İle Ana Haber 20:00 Ego



TRT 1 yayın akışı 08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu 11:40 1 Çorba 11:45 Enine Boyuna 13:00 Al Sancak 15:40 1Çorba 15:45 Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Teşkilat Show TV yayın akışı 08:00 Hasret 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:50 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güzel Günler



TV8 yayın akışı 08:30 Türkiye'nin Doktorları 10:00 Johnny Guitar / Yabancı Sinema 12:30 Survivor Panorama 15Ç15 Survivor 2023 20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm