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- 'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...
'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...
- Haber Merkezi
- 25.04.2022 - 19:58
Medcezir dizisindeki "Ender Serezli" karakteriyle çıkış yapan ve her rolün hakkını veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlamıştı.
Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi.
Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer aldı.
Setlere geri dönen Mine Tugay, "Gülümse Kaderine" dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.
Son pozuna beğeni yağdı
Kızıl saçları ve beyaz teniyle güzelliği sosyal medyada sürekli konuşulan Mine Tugay, mini eteğiyle kamera karşısına geçti.
Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bacak bacak üstüne atan Mine Tugay, takipçilerini mest etti.
3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Tugay'a, "Hala taş gibi", "Çok güzelsin", "Kelimeler kifayetsiz", "Ayakların çok güzel" yorumları geldi.