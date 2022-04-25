Petrol
100.52
-5.30%
Euro
15.84
-0.52%
Dolar
14.78
0.22%
Altın
900.62
-1.64%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
588.047
0.64%
BTXN Coin
20.35
-19.50%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...

    Her bir karesiyle sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yeni bir paylaşım yaptı. Mini eteğiyle poz veren Tugay'ın güzelliği takipçilerini mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 19:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...

    Medcezir dizisindeki "Ender Serezli" karakteriyle çıkış yapan ve her rolün hakkını veren Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlamıştı.

    Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi.

    Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu, son olarak "Zalim İstanbul" dizisiyle ekranlarda yer aldı.

    Setlere geri dönen Mine Tugay, "Gülümse Kaderine" dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

    Son pozuna beğeni yağdı

    Kızıl saçları ve beyaz teniyle güzelliği sosyal medyada sürekli konuşulan Mine Tugay, mini eteğiyle kamera karşısına geçti.

    Genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle bacak bacak üstüne atan Mine Tugay,  takipçilerini mest etti.

    3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Tugay'a, "Hala taş gibi", "Çok güzelsin", "Kelimeler kifayetsiz", "Ayakların çok güzel" yorumları geldi.

    Tenini bırakın, ayaklarına bakın Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca... #1

    Tenini bırakın, ayaklarına bakın Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca... #2

    Tenini bırakın, ayaklarına bakın Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca... #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği
    Yaşam

    İstanbul sahillerinde müsilaj tedirginliği

    1915 olayları için yine 'soykırım' dedi
    Gündem

    1915 olayları için yine 'soykırım' dedi

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Görüş Bildir