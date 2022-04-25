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'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...

'Tenini bırakın, ayaklarına bakın' Mine Tugay mini eteğiyle bacak bacak üstüne atınca...

Her bir karesiyle sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan 43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yeni bir paylaşım yaptı. Mini eteğiyle poz veren Tugay'ın güzelliği takipçilerini mest etti.