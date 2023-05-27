Teoman'ın gözünden sakındığı kızı Zeyno'ya bakın! "Babasının kopyası" Şarkıcı Teoman'ın 3 yıllık evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeyno, babasına olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı.

Türk Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, sesiyle sergilediği performansın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı Teoman, 2012 yılında Ayşe Kaya ile nikah masasına oturmuş, 2015 yılında ise boşanmıştı.

Ayşe Kaya ile olan evliliği dışında evlenmeyi düşünmediğini belirten Teoman, 2013 yılında kızı Zeyno'yu kucağına aldı.

2015 yılında Ayşe Kaya ile boşandıktan sonra kızı Zeyno Şazi Yakupoğlu’nun velayeti annesine verildi.

Annesi ile gözlerden uzak büyüyen Zeyno, şimdilerde kocaman oldu. 10 yaşına gelen Zeyno'nun son halini gören gözlerini alamadı.

Babasına benzerliğiyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Teoman, bir alışveriş merkezinde 10 yaşındaki kızı Zeyno ile görüntülendi. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Zeyno babasına benzerliğiyle şaşırttı.

Baba-kız eğlenceli dakikalar geçiren Teoman ve kızı Zeyno, neşeli halleriyle dikkat çekti. İşte Zeyno'nun son hali...

Yeni planlarından bahsetti

Ünlü şarkıcı çalışmalarıyla ilgili "Yeni şarkı için sevenlerimi çok bekletmiş ama ilham öyle hadi deyince gelen bir şey değil" sözlerini kullandı.