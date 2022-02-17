'Tepeden tırnağa silikonmuş!' Fenomen Doktor Berika Demir'in estetiksiz halini gören bakakalıyor...

Hem doktorluk hem de modellik yapan 26 yaşındaki Berika Demir'in estetik operasyonlarından önceki fotoğraflarını görenler inanamıyor. Güzelliği ve başarısıyla dikkat çeken Demir'in değişimi şaşırtıcı.

Instagram’ın en fenomen ve en göze çarpan doktorlarından biri Berika Demir...

95 doğumlu Berika Demir, Çapa Tıp Fakültesi mezunu.

Kendisi daha önce “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılmış ve ilk sorularda elenerek büyük tepki toplamıştı.

Demir, yarışmanın ardından sosyal medyanın da gücüyle daha tanınır hale geldi.

Aşırı makyajlı, estetikli yüzü ve dekolteli kıyafetleriyle dikkat çeken Demir, Instagram'da 1.9 milyon aboneye sahip olmasıyla fenomenlik yolunda da ilerledi.

Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sürekli şaşırtmayı başaran Berika, çoğu zaman takipçilerine hem zeki, hem de güzel olunabileceğini söylüyor.

ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMADI

Demir, estetik operasyon geçirmeden evvel çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

Cesur pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan fenomen doktor, zaman zaman tepkilere de maruz kalıyor.

Birçok defa estetik operasyon geçiren Berika’nın yıllar içerisindeki değişimi ise herkesi şaşırtacak cinsten.

Demir'in eski halini gören takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.