Euro
15.51
0.22%
Dolar
13.62
0.20%
Altın
826.18
0.94%
Borsa
2058
0.83%
Bitcoin
589.717
-1.66%
BTXN Coin
37.60
-0.66%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    'Tepeden tırnağa silikonmuş!' Fenomen Doktor Berika Demir'in estetiksiz halini gören bakakalıyor...

    Hem doktorluk hem de modellik yapan 26 yaşındaki Berika Demir'in estetik operasyonlarından önceki fotoğraflarını görenler inanamıyor. Güzelliği ve başarısıyla dikkat çeken Demir'in değişimi şaşırtıcı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Tepeden tırnağa silikonmuş!' Fenomen Doktor Berika Demir'in estetiksiz halini gören bakakalıyor...

    Instagram’ın en fenomen ve en göze çarpan doktorlarından biri Berika Demir...

    95 doğumlu Berika Demir, Çapa Tıp Fakültesi mezunu.

    Kendisi daha önce “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılmış ve ilk sorularda elenerek büyük tepki toplamıştı.

    Demir, yarışmanın ardından sosyal medyanın da gücüyle daha tanınır hale geldi.

    Aşırı makyajlı, estetikli yüzü ve dekolteli kıyafetleriyle dikkat çeken Demir, Instagram'da 1.9 milyon aboneye sahip olmasıyla fenomenlik yolunda da ilerledi.

    Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini sürekli şaşırtmayı başaran Berika, çoğu zaman takipçilerine hem zeki, hem de güzel olunabileceğini söylüyor.

    ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMADI

    Demir, estetik operasyon geçirmeden evvel çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

    Cesur pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan fenomen doktor, zaman zaman tepkilere de maruz kalıyor.

    Birçok defa estetik operasyon geçiren Berika’nın yıllar içerisindeki değişimi ise herkesi şaşırtacak cinsten.

    Demir'in eski halini gören takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #1

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #2

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #3

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #4

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #5

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #6

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #7

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #8

    Tepeden tırnağa silikonmuş! Fenomen Doktor Berika Demir in estetiksiz halini gören bakakalıyor... #9


    İlginizi Çekebilir

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Brent petrolün varil fiyatı 93,38 dolar
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 93,38 dolar

    Görüş Bildir