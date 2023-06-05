Tescilli güzel çıktı! Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un eşine bakın kimmiş… Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bütün Türkiye'yi inletti. Kutlama törenine katılan kişiler arasında Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un eşi ve oğlu da vardı. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk güzelliğiyle taraftarları kendine hayran bıraktı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Dün akşam iç sahada Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupayı kaldırdı.

Nef Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamasında birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu sezonla birlikte Süper Lig'de 2. kez şampiyonluğu yaşadı.

Şampiyonluk kutlamasına ailesiyle katılan Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, dikkatleri üzerine çekti.

Tescilli güzel çıktı

Okan Buruk’un 16 yıllık eşi Nihan Buruk, kutlamalar sırasında objektiflere yansıdı. Buruk’un eşi 2003 yılının tescilli güzeli çıktı.

1983 yılında dünyaya gelen Nihan Buruk, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.

Bir dönem Modda adlı programda sunuculuk yapan Nihan Buruk, Almanya Almanya dizisinde rol aldı.

2003 yılında Almanya’da düzenlenen Top Model of The World yarışmasında yer alan Nihan Buruk, Top Model seçildi.

Teknik direktör Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk, 2007 yılında dünya evine girdi. Çiftin bir de Ali Yiğit adında bir oğlu var.

Okan Buruk ile evlendikten sonra modelliği bırakan Nihan Buruk moda dünyasına adım attı. Tasarımcı olarak Saint Nian markasını kurdu. Ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdürüyor.