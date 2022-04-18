Tesettürünü açan Ebru Sever Türk'ün son hali 'Bunun için mi sakladın?' dedirtti! 'Saçlar baya gürmüş..'

Tesettürünü açan Ebru Sever Türk'ün son hali 'Bunun için mi sakladın?' dedirtti! 'Saçlar baya gürmüş..'

Sosyal medya fenomeni olan Ebru Sever Türk, tesettürünü çıkardı. Yaptığı reklamlarla ünlü olan Sever Türk'ün son halini gören sosyal medya kullanıcıları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 Haziran 1986 yılında dünyaya gelen ve aslen Rizeli olan Ebru Sever Türk, moda alanında kendisini gösterdi.

15 yıla yakındır Ahmet Türk ile evli olan ve Osman Salih adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Sever Türk, sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendi.

Tarzı ile dikkati çeken ve paylaşımlarına link veren Ebru Sever Türk, kısa bir süre önce ortadan kayboldu.

Sosyal medya fenomenlerinin ifşalandığı bazı sayfalar Ebru Sever Türk'ün tesettürünü çıkardığını ve bu yüzden saklandığını iddia etti.

Uzun zaman sonra ortaya çıkan Sever Türk'ün tesettürünü gerçekten çıkardığı görüldü ve son hali şaşkına çevirdi.

Ebru Sever Türk'ün o hallerini ise yine sosyal medyada fenomen olan kardeşiSena Sever paylaştı.

Ebru Sever Türk tesettürüne veda etti

Geçtiğimiz yıl bir yakını tarafından ifşalanan Ebru Sever Türk, düğün davetlerine kapalı gidip dışarıda açık olması sebebiyle linç edildi.

Yargılanmamak için ve hazır olduğu zaman takipçileriyle bu kararı paylaşmak istediğini söyleyen Ebru Sever Türk, sosyal medya üzerinden helallik istemişti.

Uzun zamandır kayıp olan Ebru Sever Türk, son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşi Ahmet Türk ile bir davetten fotoğraf paylaşan fenomen, gür ve sağlıklı saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyaya ara veren Türk'ün, yeniden aktif olup olmayacağı da merak konusu oldu..