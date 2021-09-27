Teşkilat 16. bölüm fragmanı: O ismin ölüm haberi MİT ajanı Zehra'yı yıktı!

Pazar akşamları TRT 1 ekranlarına gelen MİT destekli Teşkilat dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Zehra'nın eski Kemal'in öldüğü öğrenildi. İşte Teşkilat 16. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, dün akşam 2. sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanla birlikte, Türkiye'ye ait sondaj gemisine yapılan saldırıda Zehra'nın eski eşi Kemal'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçen Halit Başkan'ın, ''Bu sabah sondaj gemimizde patlama oldu. Gemi mürettebatının bir çoğu hayatını kaybetti. Kemal'i de kaybettik. Başımız sağolsun.'' sözleri dikkat çekti. Öte yandan eski eşini kaybeden Zehra'nın gözyaşları içinde söylediği ''Vatan sağolsun!'' sözleri ise yürek sızlattı.

İşte Teşkilat 16. bölüm fragmanı...

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip, nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlar ve derhal harekete geçer.

Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir. Ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır.

Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır. O isim ise Halit Başkan'dır. Şirket, Fadi’nin ölümünün ardından Türkiye’nin içinde bulunduğu 6. Bölge’ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır.

Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.