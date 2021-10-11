Teşkilat 18. bölüm fragmanı: Zehra ölümün eşiğinde!

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 18. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanında, ekipten ayrılan Zehra'nın ölümün eşiğinde olduğu görüldü. İşte Teşkilat 18. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın final sahnesinde, kızı için özel ekipten ayrılmak zorunda kalan Zehra ve Serdar arasında duygusal anlar yaşandı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana aksiyon dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitleyen TIMS&B Productions imzalı Teşkilat'ın merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda Zehra'nın, ''Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor.'' sözleri dikkati çekti. Ekipten ayrılan Zehra'nın kaçırılarak işkence gördüğü ve ölümün eşine geldiği anlar ise heyecanı katbekat artırdı.

Peki Zehra'ya ne olacak? Deniz Baysal diziden ayrılacak mı? İşte Teşkilat 18. bölüm fragmanı...

Teşkilat 18. Bölüm Fragmanı İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon’un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin’i sahaya sürer.

Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.

Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.