Teşkilat 21. bölüm fragmanı: Ele geçirdikleri sadece cesetlerimiz olur!

Teşkilat 21. bölüm fragmanı: Ele geçirdikleri sadece cesetlerimiz olur!

Teşkilat dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Serdar ve Zehra'nın başının derde girdiği, Mete Başkan'ın ise onların ele geçmemesi için uğraştığı görüldü.

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yeni bölümleriyle Pazar günlerine ambargo koydu.

Başrollerinde Deniz Baysal, Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı dizi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

MİT'i anlatan dizinin dün yeni bölümü ekrana gelirken, yayınlanan yeni bölüm sonrası ilk fragman görücüye çıktı.

Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Serdar ve Zehra'nın birlikte plan yaptığı ve harekete geçtiği görüldü.

Onların ele geçirilmesinde korkan Mete Başkan çözüm yolları ararken, Serdar ise "Ele geçirecekleri tek şey cesetlerimiz olur." dedi.

Serdar ve Zehra'nın bir arada olması ve gittikçe yakınlaşmaya başlaması, fragmanı izleyenler seyircileri heyecanlandırdı. İşte Teşkilat 21. bölüm fragmanı...

Teşkilat 21. bölüm fragmanı İZLE

TEŞKİLAT'A TAZE KAN

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın, Teşkilat'ın kadrosuna dahil olduğu öne sürüldü. Gülllü Erhan'ın Teşkilat dizisine katılacağı, TikTok'ta paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı.

Ancak ortaya atılan bu iddia ile ilgili film ekibinden ya da oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama gelmedi.