Teşkilat 24. bölüm 2. fragmanı: Serdar başkanı vurdu, sıra Zehra'da!

Teşkilat'ın yayınlanan 24. bölüm 2. fragmanı yine nefes kesen anlara sahne oldu. Serdar'ın başkanı vurduğu görülürken, Zehra ise o anlarda ne yapacağını bilemedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alıyor.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı dizi, heyecanlı anlara sahne oluyor.

Pazar günlerinin sevilen ve beğenilen dizisi Teşkilat, reyting yarışındaki zirvesini ise korumaya devam ediyor.

Pazar günleri ekrana Yargı dizisine yenilmeyen ve zirveden inmeyen Teşkilat, nefes kesen anları seyirciyle buluşturuyor.

Dizinin yayınlanan 24. bölüm 2. fragmanında; Serdar ve Zehra'nın arasındaki yakınlaşma iyice arttığı görüldü.

Zehra yaşadığı zor günlerde Serdar'a destek olmak istediğini söylerken, Serdar ise onu hayal kırıklığına uğratan bir hamle yaptı.

Başkanın odasına konuşmaya giden ve onu vuran Serdar, Zehra'yı şoke etti.Zehra o anlarda ne yapacağını bilemezken, Serdar silahı ona doğrulttu. İşte Teşkilat 24. bölüm 2. fragmanı...

Teşkilat 24. bölüm 2. fragmanı İZLE